Tchad : la diaspora des Etats-Unis bénéficie d’un partenariat pour l’acquisition des terrains

Un accord de partenariat a été signé le 17 mars 2025 entre les représentants de la diaspora tchadienne en Amérique du Nord et la société de promotion foncière et immobilière (Soprofim).

La SOPROFIM S.A représentée par son directeur général, Charfadine Abdelkrim Seby et Moussa Allo résident au Canada et mandaté pour la diaspora tchadienne en Amérique du nord (le Canada USA) ont signé un partenariat visant à rendre les services immobiliers de la SOPROFIM plus accessibles aux tchadiens vivant en Amérique du Nord.

Cet accord permet à chaque Tchadien résident à l’étranger d’acquérir un terrain viabilisé avec un prix spécial diaspora et un plan de paiement souple et adapté sur le site de la SOPROFIM SA.