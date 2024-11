Tchad : la Fédération de football remet des ballons aux ligues provinciales

Le 9 novembre 2024, le stade municipal de Sarh a accueilli la cérémonie de remise des ballons dans le cadre de la tournée nationale organisée par la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA).

Cette étape marquait la troisième distribution, après celles de N’Djamena, du Batha et du Moyen Chari, avec un objectif clair : renforcer les infrastructures et soutenir la pratique du football à tous les niveaux au Tchad. En présence des autorités locales, dont le secrétaire général de la FTFA, Dr Baba Ahmat Baba, et le préfet du département de Barh Kôh, Oumar Ali Nanina, la cérémonie a permis de distribuer des ballons et des chèques d’une valeur de 1 million de francs CFA aux ligues provinciales du Moyen Chari et du Mandoul. En outre, des ballons ont été remis aux clubs de première division et aux équipes féminines de football. L’initiative, lancée le 24 octobre dernier, vise à soutenir le développement du football à travers le pays et à garantir une meilleure répartition des ressources aux véritables bénéficiaires.

Lors de son intervention, Dr Baba Ahmat Baba a rappelé que le développement du football passe par une gestion rigoureuse des matériels distribués. « Ces ballons doivent impérativement servir au développement du football et ne doivent pas être détournés de leur objectif », a-t-il insisté. Il a également souligné l’importance de la formation des arbitres et des entraîneurs pour accompagner cette dynamique de croissance et promouvoir l’excellence dans le sport.

Le préfet du département de Barh Kôh, représentant le gouverneur de la province, a exprimé toute sa gratitude envers la FTFA pour ce geste qui, selon lui, va contribuer à dynamiser le football dans la région. Il a par ailleurs garanti un suivi rigoureux de la distribution des ballons afin d’assurer leur bonne utilisation.

Avant de quitter Sarh pour Moundou, Chef-lieu du Logone Occidental pour la prochaine étape, le SG par intérim de la FTFA a eu une réunion de travail avec le gouverneur de la province du Moyen Chari, Abdraman Ahmat Bargou. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets importants, dont l’organisation du football local et la nécessité de renforcer les infrastructures sportives.