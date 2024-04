Tchad : la rupture en médicaments et consommables médicaux à la PPA au cœur des discussions

La délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention du Sila a organisé ce jour 24 avril 2024, le conseil d’administration de la Pharmacie Provinciale d’Approvisionnement du Sila.

La réunion a été présidée par le délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Sila, Dr Ahmat Ismaël Hassan, par ailleurs président du conseil d’administration. En présence des autorités administratives, des partenaires intervenant dans le secteur de la santé, des autorités traditionnelles, religieuses et de la société civile.

Plusieurs problématiques étaient au cœur des discussions, notamment l’afflux massif des réfugiés soudanais, les difficultés rencontrées par les FOSAs et les hôpitaux pour régler leurs dettes afin que la PPA puisse à son tour régler celle de la CPA et le cas de fois de rupture en médicaments et consommables médicaux à la PPA.

La lutte contre les faux médicaments dans la province et le non-respect du circuit d’approvisionnement des médicaments par certains acteurs et les FOSAs ont également été largement débattus.

Le Directeur de la PPA SILA, Allamadine Imrane Mahamat, a souligné l’impact négatif de la crise de l’Est sur la province.

Il a demandé aux responsables des districts sanitaires et des hôpitaux de veiller pour une gestion rationnelle des médicaments.

Le délégué provincial a exprimé sa gratitude envers le directeur de la PPA pour son travail et son dévouement en cette période difficile.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’une supervision trimestrielle dans toutes les formations sanitaires pour contrecarrer l’utilisation des faux médicaments.

Il a ensuite souligné l’importance de prendre des dispositions nécessaires pour rendre disponible les médicaments et consommables dans les formations sanitaires qui éprouvent des difficultés en saison des pluies afin de leur permettre de répondre aux sollicitations des usagers.