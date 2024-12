Tchad : lancement de la 6ème réunion du Comité Technique Régional du PRAPS-2

A l’ouverture de la 6ème édition du Comité Technique Régional du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, 2ème phase (PRAPS-2), le ministre de l’Elevage, Abderahim Awat Atteib a fait le point sur l’avancée du projet.

La ville de N’Djaména abrite du 11 au 12 décembre 2024, la 6ème réunion du Comité Technique Régional du PRAPS-2. Une réunion qui vise à rendre compte des résultats de la septième mission conjointe d’appui à la mise en œuvre du projet, d’examiner l’état de mise en œuvre du PTBA 2024 et la version provisoire du PTBA 2025 du PRAPS-2/CILSS. Egalement de discuter des difficultés rencontrées afin de faire des recommandations pour l’amélioration de la performance du projet pour le bien des populations pastorales et agro-pastorales.

Dans son allocution, le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib a fait savoir que pour la phase en cours, le PRAPS 2 TD s’emploie à porter le taux de couverture vaccinale contre la PPCB à 85% ,vacciner et marquer plus de cent millions de petits ruminants contre la peste et gérer durablement une superficie excédant déjà la cible initiale de 4 134 000 hectares.

Il présente les avancées du PRAPS 2 TD, dans les domaines de la santé animale, de la gestion durable des paysages pastoraux, de l’amélioration des chaines de valeur du bétail ainsi que de l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes.

Les travaux regroupent les six pays bénéficiaires du projet, la Banque mondiale et l’Unité Régionale de Coordination (CILSS, CRSA, OMSA).