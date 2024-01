Tchad : lancement de la campagne de sensibilisation sur la géolocalisation des établissements scolaires

L’opération de la géolocalisation des établissements scolaires se déroulera du 1er février au 31 mars 2024, sur toute l’étendue du territoire national.

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Dr Ndolembai Sadé Njesada, a procédé, le 25 janvier 2024, à la Bibliothèque nationale, au lancement de la campagne de sensibilisation et d’informations sur la géolocalisation des établissements scolaires et le recensement des ressources humaines et matérielles.

Elle sera menée en partenariat avec l’institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED). Son objectif est de permettre au ministère de l’Education Nationale, de disposer d’une carte scolaire fiable.

Le chef de département de l’Education nationale et de la Promotion civique, demande à toutes les parties prenantes, à prendre les dispositions pour la réussite de cette opération.

Il faut rappeler que la géolocalisation des établissements scolaires se réalise dans le cadre du Projet d’Amélioration des Résultats d’Apprentissage de l’Education de Base (PARAEB).