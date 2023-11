Tchad : lancement de la campagne mixte pour la vaccination contre la poliomyélite et les maladies animales

En collaboration, les ministères de la Santé publique et de de l’Elevage et des productions animales ont lancé le 09 novembre 2023, une campagne mixte pour la vaccination contre la poliomyélite et les maladies animales.

Le ministre de l’élevage et des productions animales, Abderahim Awad Atteib exhorte les communautés à appuyer les actions du ministère, relatives à la vaccination du bétail, la délimitation des couloirs de transhumance, des airs de stationnement et l’enregistrement des naissances.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim, indique pour sa part que, cette initiative va se poursuivre au profit des populations et du cheptel.

Faut-il le rappeler : « la poliomyélite est une maladie très contagieuse, provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures . » le ministre de Santé publique et de la prévention ajoute que cette terrible maladie, touche principalement les enfants de moins de 5 ans.

« L’administration des vaccins contre la poliomyélite à plusieurs reprises, confère à l’enfant une protection à vie », mentionne le patron de la santé.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a appelé tous les acteurs, les parents et leaders d’opinion à œuvrer pour le succès de cette opération de grande envergure.