Tchad : lancement de l’atelier de production et de diffusion des données géographiques

Le secrétaire général du ministère de l’Aménagement du territoire, Youssouf Faradj Mabrouk a lancé l’atelier de production et de diffusion des données géographiques le 04 avril 2024.

Cet atelier est organisé dans le cadre du projet d’infrastructure des données spatiales sur la ville de N’Djamena et ses environs. Il s’agit de l’un des quatre projets structurants issus du protocole d’accord signé entre le ministère des Affaires foncières, du Développement de l’habitat et de l’urbanisme l’actuel MATHU, l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière Français et IGN FI. Ledit protocole identifiait la nécessité de renforcer le savoir-faire des institutions tchadiennes en matière d’information géographique, qui a été clôturé il y’a 2 ans.

D’après le ministère, ce projet permettra d’atteindre l’accomplissement du niveau d’expertise et d’autonomie préconisé au niveau national en matière de production de l’information géographique grâce aux équipements technologiques acquis durant ce projet d’infrastructure.