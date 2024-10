Tchad : lancement des activités d’octobre rose à Moundou

Le secrétaire général du ministère de la Santé, dans la province du lac-wey, Nassour Abdoulaye Bachar a lancé à l’hôpital de Moundou, les activités du mois d’octobre rose.

Cette étape marque le lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer féminin qui se déroulera tout au long du mois d’octobre. Le délégué sanitaire, Dr Ongram Koulata II a présenté les différentes activités axées sur le dépistage gratuit et la série des séances de sensibilisation.

Il a situé l’objectif de ce mois d’octobre rose qui est de sensibiliser les femmes de la région à l’importance de la prévention et du dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus tout en encourageant les femmes à prendre soin de leur santé et à se faire dépister régulièrement.

Dr Djimassal Djimaldongar Allain représentant le programme national de lutte contre le cancer a souligné que des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la maladie, en particulier pour le cancer féminin. Les statistiques montrent que le cancer du sein et du col de l’utérus sont les plus fréquents chez les femmes.

Dr Djimassal Djimaldongar Allain a invité les femmes à se faire dépister pour réduire le taux de cancer.

Le secrétaire général du département du lac -wey, Nassour Abdoulaye Bachar a souligné l’importance de la prévention et du dépistage précoce pour lutter contre le cancer du sein et que la lutte contre le cancer fait partie intégrante des priorités du gouvernement.