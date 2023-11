Tchad : lancement du mois du livre et de la lecture

Les activités de la 7e édition du mois du ‘’Livre et de la Lecture’’ ont été lancés le 02 novembre 2023, par le ministre des Affaires culturelles, Abakar Rozzi Téguil à la bibliothèque nationale.

Ce mois dédié vise à célébrer la : « diversité de la pensée, la créativité humaine et le pouvoir de l’imagination, des gages de rapprochement humain. » « L’engagement du gouvernement à soutenir la littérature et l’accès aux livres pour tous est toujours de rigueur car chaque individu devrait avoir la possibilité de découvrir le plaisir et la connaissance qu’offre les livres et la lecture. », indique le département.

Après le lancement officiel, une conférence inaugurale fut animée par, Dr. Ouaga-Balle Danaï, écrivain tchadien résident au Gabon et invité d’honneur de cette 7e édition. Le thème au centre des échanges fut : le livre, symbole du rapprochement humain.