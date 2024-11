Tchad : lancement officiel de la campagne de Abbas Mahamat Toli pour la présidence de la BAD

La campagne de, Abbas Mahamat Toli, candidat du Tchad à la présidence Banque Africaine de Développement (BAD) est officiellement lancé.

Le ton a été donné ce vendredi 8 novembre 2024, par le Premier ministre Allah-Maye Halina, par ailleurs président de la Commission nationale de campagne pour l’élection du candidat. C’était en présence de l’ensemble des membres de ladite commission et du candidat. Cette première réunion de la commission marque ainsi le lancement officiel la campagne pour la victoire du Candidat du Tchad Abbas Mahamat Toli à la présidence de la BAD.

Ancien gouverneur de Banque des Etat de l’Afrique Centrale (BEAC), le candidat dispose d’une compétence avérée, note Allah-Maye Halina. Le premier ministre rassure Abbas Mahamat Toli : « bénéficie du soutien requis des hautes personnalités de la République.»

La mission que préside le chef du gouvernement tchadien a pour mission, d’adopter et de mettre en œuvre la stratégie de campagne proposée par le comité technique, d’adopter le chronogramme de déplacements dans le cadre de la campagne et de valider les documents soumis par le comité technique.

Pour le premier ministre : « la candidature de notre compatriote, M. Abbas Mahamat TOLLI, transcende le cadre national. Elle incarne une aspiration collective de l’Afrique Centrale, soutenue par la CEMAC et la CEEAC. » Il ajoute : « Cette adhésion, loin d’être une simple formalité, témoigne du niveau d’excellence des relations établies par notre Gouvernement avec les pays de la sous-région. »