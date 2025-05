Tchad : le Comité de prévention des inondations prépare la riposte

Le Premier ministre, Amb. Allah Maye Halina, a présidé ce jeudi 8 mai 2025, une réunion du Comité National de Gestion et de Prévention des Inondations.

L’objectif de séance présidée par le chef du gouvernement vise à définir les mesures stratégiques contre les inondations et les crises sous-jacentes à N’Djaména et dans les provinces du Tchad. « Un rapport détaillé a été présenté, mettant en exergue les risques humains, économiques et environnementaux encourus en cas d’inondation. »

Le Premier ministre a donné des directives claires et appelé à une coopération efficace entre les acteurs pour agir rapidement et de minimiser les risques. Ce plan stratégique est celui qui guidera les actions futures dans la prévention et la lutte contre les inondations.

Le chef du gouvernement a réaffirmé son engagement à protéger les citoyens et à renforcer la résilience des communautés.