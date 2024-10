Tchad : le Comité de prévention et de gestion des inondations fait le point

Près de trois mois après le lancement de ses activités, le Comité national de prévention et de gestion des inondations, fait le point de ses activités au président Mahamat Idriss Deby Itno.

Selon le rapport, 19 des 23 provinces du pays sont actuellement partiellement ou totalement inondées. La situation est particulièrement préoccupante à N’Djaména, menacée par la montée rapide des eaux des fleuves Chari et Logone.

Le niveau des eaux augmente de 3 CM par jour, atteignant le 17 octobre 2024, une hauteur de 8,27cm, 7,77 cm à la même période en 2022, présageant un risque élevé d’inondation dans les jours à venir.

Après avoir exprimé sa satisfaction quant aux mesures prises pour faire face aux urgences et remercie les partenaires techniques et financiers pour le soutien rapide apporté, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a recommandé au Comité de redoubler d’efforts pour anticiper les pics de cru attendus dans les jours et semaines à venir.

Il a exigé aussi que le Comité National assure une communication régulière basée sur des données scientifiques faibles avec la population, pour lutter contre les Fake news et apaiser les inquiétudes.