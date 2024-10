Tchad : le coup d’envoi du Tournoi de Handball Féminin donné

Placé sous le haut patronage de Me Abakar Djermah Aumi, ministre de la Jeunesse et des Sports, le Tournoi de Handball Féminin a été lancé ce lundi, 07 octobre 2024, sur le plateau de l’Institut National de Jeunesse et Sports (lNJS) de N’Djamena.

Le Tournoi de Handball Féminin dénommé « Coupe de Me Abakar DJERMAH AUMI » regroupe six (6) équipes féminines à savoir Union, Fraternité, Confiance, Progrès, Réconciliation et Egalité. Ces équipes entrent en compétition, du 07 au 16 octobre 2024, pour conquérir les trois premières places de ce Tournoi.

Les matchs d’ouverture de ce tournoi ont opposé respectivement l’équipe Union à Fraternité puis l’équipe Confiance à celle du Progrès.

Pour le premier match Fraternité a battu Union sur un score de 20 buts à 16 buts. Et le deuxième a vu la victoire de Confiance sur Egalité sur un score de 14 buts à 10 buts.

Ce tournoi a pour objectif de redynamiser le Handball féminin et aussi d’apporter un soutien aux filles, afin de mieux préparer la rentrée scolaire et académique.

Il faut noter que tout au long de ces matches, les organisateurs ont offert un plateau de jeu, question-réponse pour permettre aux élèves d’obtenir les fournitures scolaires.