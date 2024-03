Tchad : le directeur de l’ADETIC passe le témoin à son successeur

Nommé le 6 mars 2024 2024, Adam et Adoum Djimet Saboun, nouveau directeur de l’Agence de Développent des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC) est installé.

Avant de passer le témoin à son successeur le directeur sortant, Ali Sidick Adam et Adoum Djimet Saboun, sur demande de l’Inspectrice générale du ministère des Télécommunications et de l’Économie numérique, Arafa Adoum Hamat fait le bilan de son passage à l’ADETIC. Ce dernier a présenté des activités menées durant un an, période de son mandat.

Le tableau des tâches effectuées par Ali Sidick Adam et Adoum se présente comme suit, diagnostics et états des lieux des infrastructures TIC publiques ; la migration des sites web ministériels ; gestion du domaine nationale .td ; l’organisation de la Vacance numérique 2e Edition ; la tenue de l’École Tchadienne sur la Gouvernance de l’Internet et la réception des nouveaux Centres Communautaires multimédias de Goz Beida, Bol, Laï, Moundou et Pala.

Dans son bilan, le directeur sortant cite également, le raccordement et la fourniture de l’internet à la Primature ; le raccordement et fourniture de la connexion internet à l’Aéroport International Hassan Djamous de N’Djaména ; et le raccordement et la fourniture de l’internet au Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation.

Après écoute de son prédécesseur, le directeur entrant entend se mettre résolument au travail en comptant sur l’appui des responsables du secteur et de l’ensemble du personnel pour accomplir avec professionnalisme les missions de l’ADETIC. « Il a reconnu que la tâche est certes difficile mais pas impossible ». Aussi, il reste persuadé qu’avec la collaboration effective et sans faille, le défi peut être facilement surmontable.