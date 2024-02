Tchad : le gouvernement et l’AFD en quête des solutions contre les inondations à Moundou

Le Tchad représenté par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement et l’Agence française de développement (AFD) ont eu des discussions relatives à la lutte contre les inondations à Moundou.

La question des inondations à Moundou dans la province du Logone occidental étaient au cœur des discussions à N’Djaména. Le ministre en charge de l’Eau et de l’Assainissement, Passalé Kanabé Marcelin et le patron de l’AFD au Tchad, Phillipe Chedane, ont échangé sur le démarrage du Projet de Lutte contre les Inondations à Moundou (PLIM) phase 2.

En lançant la phase 1 en 2016 l’AFD avait déploré, le débordement du fleuve et du lac durant la saison des pluies expose la ville à des risques d’inondation sept mois par an. La moitié de la commune se trouve en zone inondable. Plus de 80 000 habitants sont concernés. Cette phase prévoyait, l’amélioration du réseau d’assainissement pluvial à travers la réhabilitation et la construction de 5 km de canaux et l’aménagement d’un bassin de rétention ; la réalisation d’une étude de faisabilité pour un projet de gestion des inondations fluviales à Moundou dans le but de financer un projet d’investissements complémentaires (digues de protection, canal d’écoulement) et l’accompagnement de la mairie de Moundou dans la gestion des déchets solides et le curage des canaux de drainage.

Les deux protagonistes ont aussi discuté du projet de, Réhabilitation et d’Extension de l’Adduction d’Eau potable (AEP) à N’Djamena.

« Ces deux projets relatifs à la réhabilitation et de l’extension du réseau d’adduction d’eau potable de N’Djamena et du drainage des eaux fluviales à Moundou vont soulager les populations bénéficiaires des localités concernées. », rassure le ministère.