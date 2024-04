Tchad : le journaliste Mbaiguerem Tordom Evariste n’est plus

La presse tchadienne en deuil. Ce matin du 11 avril 2024, l’on annonce le décès du journaliste Mbaiguerem Tordom Evariste. D’après les premières informations, il serait mort dans des circonstances troubles.

Ancien collaborateur de la radio Vision FM et ayant officié pour radio Arc-en-ciel et la radio nationale, le corps inerte de Mbaiguerem Tordom Evariste a été découvert ce jour dans le carré 3 de Moursal dans le 6eme arrondissement de N’Djamena.

Des précisions exactes sur les causes de sa mort n’ont pas encore été déterminées. D’après Tchadinfos, des traces de sang sont visibles sur son corps. « Selon des témoins sur place, il se serait battu avec des inconnus et s’est rendu chez ses parents au quartier Moursal, dans le carré 3. Il a demandé juste une natte pour se coucher et tôt ce matin, c’est le corps sans vie qui a été retrouvé sur la natte. », Ajoute le média en ligne.

La police du 6ème arrondissement est arrivée pour le constat en attendant l’ordre du procureur pour déposer le corps à la morgue.