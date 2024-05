Tchad : le ministère de la Santé annonce une contre la Poliomyélite

Du 17 au 19 mai 2024 les agents du ministère de la Santé publique vont sillonner l’ensemble du pays dans le cadre de la campagne contre la Poliomyélite.

En prélude, directeur général de la santé publique du ministère, Dr Yam- madji Aliace, a officié le 14 mai 2024, une séance de plaidoyer à N’Djaména. La séance a été marquée par une présentation des données des campagnes précédentes, suivie d’un échange sur le rôle et la contribution des leaders religieux et traditionnels.

Le responsable de la communication de l’Unicef, Mouldjidé David a reprécisé les causes de persistance des épidémies notamment le refus et le faible engagement communautaire. Il a énuméré d’autres problèmes tels que la faible exécution des stratégies de communication pour la vaccination de routine et de masse, la faiblesse de la communication interpersonnelle et la faible implication des partenaires dans le renforcement de l’engagement communautaire.

Pour mémoire, le Tchad a enregistré de 2022 à 2023, 64 cas de poliovirus répartis dans 15 provinces.