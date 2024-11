Tchad : le ministère de l’Education et la Banque mondiale discutent de l’autonomisation des femmes

Une délégation de la Banque Mondiale en mission au Tchad dans le cadre du Projet pour l’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) a été reçue en audience par le ministre de l’Education Mamadou Gana Boukar.

Cette délégation est conduite par Mme Eleanora Cavegnaro. L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, M. Vaïbra Nicolas, du directeur général de l’Alphabétisation et de l’Education Inclusive, M. Remadji Nangwodjial, le directeur des Projets Éducation, du coordonnateur du projet SWEDD TCHAD, M. Youssouf Aware Neïssa, du chargé de Programme Éducation SWEDD, etc.

Les echanges ont porté sur l’état d’avancement de SWEDD 1 et 2, le lancement de SWEDD+, ainsi que sur le plaidoyer fait en faveur d’un soutien institutionnel, pour l’intégration d’autres directions techniques, notamment le fondamental 1 et 2, et la Direction de l’Enseignement Secondaire Général (DESG) dans le dispositif de SWEDD+. Il a également été question du renforcement des capacités des cadres de mise en œuvre, de la construction de centres d’accueil, et de la formation des filles dans les filières scientifiques.

La Banque Mondiale a exprimé son accord pour collaborer avec les autres directions techniques et pour renforcer les capacités des cadres.

Il convient également de souligner que d’autres sujets importants liés à la synergie d’actions pour les projets financés par la Banque mondiale, comme le Projet d’Amélioration des

Résultats d’Apprentissage de l’Education de Base (PARAEB), ont été abordés.