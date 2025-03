Tchad : le ministre de la Santé reçoit en audience le nouveau représentant de l’UNICEF

Le chef du département de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu ce matin en audience le nouveau représentant résident du fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) au Tchad Luciano Calestini.

C’était en présence de la secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention Dr Mbaidedji Dekandji Francine. Le nouveau représentant de l’Unicef est venu présenter ces civilités au ministre de la santé publique et de la prévention. Au cours de cette entrevue les deux personnalités ont échangé sur la coopération sanitaire entre l’Unicef et le ministère et de définir les actions prioritaires pour l’année 2025.

La question de la santé nutritionnelle n’a pas été perdue de vue au cours de cette rencontre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Luciano Calestini a relevé que son institution restera toujours engagée aux côtés du ministère de la santé publique et de la prévention.

Le Ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a au nom du Gouvernement de la République du Tchad exprimé toute sa reconnaissance à l’Unicef pour tous les appuis apportés pour le bien-être sanitaire de la population tchadienne.

Le ministre a mis l’accès sur les actions prioritaires, la valorisation des compétences et les ressources nationales.