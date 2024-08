Tchad : le ministre de la Santé rencontre le GTCV pour discuter des stratégies de vaccination

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu ce matin le Groupe Technique Consultatif pour la vaccination, GTCV- Tchad.

Il était question d’échanger autour des mandats et missions dévolues au GTCV qui est un organe d’experts nationaux indépendants, chargés de conseiller les autorités sanitaires nationales et les dirigeants du programme national de vaccination sur les politiques et les stratégies de vaccination.

Dans un exposé, le président du groupe Dr Allarangar Yokouidé a fait mention des activités réalisées par cet organe, les sessions de formation et renforcement des capacités des membres du groupe.

Des membres du groupe ont participé à des cours de vaccinologie et à l’élaboration de la vaccination. Les différentes rencontres sont ponctuées par des recommandations pour permettre au groupe de s’affirmer et jouer pleinement son rôle et cette instance du Tchad, s’installe sûrement et progressivement a précisé son président.

L’assistance a félicité l’exposant et tout le groupe pour les efforts fournis. Il a été aussi suggéré au GTCV de renforcer les liens avec les autres institutions qui ont des missions similaires pour plus d’efficacité.

Il a été relevé aussi de renforcer le groupe par d’autres spécialistes pour lui faciliter la tâche.

D’autres questions liées au bon fonctionnement, au plan d’actions opérationnel et aux ressources nécessaires pour la réalisation des activités ont fait également l’objet des discussions.

Les membres du groupe se sont relayés pour répondre aux questions des responsables présents.

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié le groupe pour le travail abattu et ajouté que cette instance est l’organe scientifique et bras armé du ministère.

Le ministre a indiqué qu’une réunion mensuelle doit être initiée pour plus de contact, de réflexions communes et de communication régulière dans le but de répondre à toutes les éventualités.

Il a ajouté que le groupe a les compétences requises pour mener des meilleures réflexions en vue de circonscrire les situations d’urgences.

Le ministre de la santé publique a proposé de décentraliser le GTCV afin de couvrir l’ensemble du pays.