Tchad : le ministre de l’Eau annonce des travaux d’urgence à Amdjarass

Passalé Kanabé Marcelin, accompagné des techniciens de son département, s’est rendu à Amdjarass dans la province de l’Ennedi Est le 12 août sur le terrain de construction de l’ouvrages hydraulique.

Après une première visite sur le 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝗸𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗿𝗶 il y a un mois dans la Province de l’Ennedi Est, le ministre Passalé Kanabé Marcelin, se rend à nouveau sur le site. Non loin de l’étendue d’eau longue de plus de sept (7) kilomètres avec plus de 50 millions de M3 et une profondeur de 4 à 6 mètres selon la saison, il sera construit des ouvrages hydrauliques qui serviront de capter, traiter, transporter et distribuer l’eau à la population de la ville d’Amdjarass et ses environs.

Ce projet sera possible grâce au financement d’𝗔𝗯𝘂 𝗗𝗵𝗮𝗯𝗶 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗧𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘀 avec l’expertise de la Compagnie 𝗖𝗼𝗽𝘀 𝗟𝗧𝗗.

Selon le Consultant d’Africa Trust Funds basé à Abu Dhabi, Simon Naoum, ce projet sera réalisé en huit mois environ après les études complémentaires à celles réalisées par le ministère de l’Eau et de l’Énergie.