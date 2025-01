Tchad : le ministre des Finances évalue les institutions financières

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, entamé le mercredi 22 janvier 2024, une série de visites dans les entités sous tutelle et les directions générales de son département.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des performances, du renforcement des orientations stratégiques et de l’encouragement des équipes en vue d’une meilleure efficacité.

À l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED), il a échangé avec les responsables sur l’importance de fournir des données fiables et a insisté sur la réalisation rapide de l’Enquête Démographique et de Santé.

À l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF), le ministre d’État a donné des orientations et encouragé les équipes à poursuivre leurs efforts pour de meilleurs résultats.

Lors de sa visite à la Douane, il a salué les résultats obtenus en matière de recettes en 2024 et a félicité les équipes pour leurs performances Tahir Hamid Nguilin a également insisté sur l’importance d’accélérer la digitalisation des processus pour plus d’efficacité.

À la direction Générale des Impôts, il a encouragé les efforts de modernisation et félicité les réalisations de 2024.

Enfin, à la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, il a souligné le rôle clé des agents dont le travail a permis au Tchad d’obtenir deux notations financières positives.

Le ministre d’État a exhorté l’ensemble des équipes à maintenir une dynamique de résultats pour soutenir le développement économique et financier du pays.