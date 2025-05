Tchad : le ministre suspend le directeur général de la jeunesse

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony annonce à travers un communiqué officiel, la suspension immédiate à titre conservatoire du directeur général de la Jeunesse, Dingamnaïel Kaldet Lwanga.

Une décision qui fait suite à des propos jugés gravissimes, indignes de sa fonction, et attentatoires aux principes de neutralité, de respect et de responsabilité qui doivent guider tout haut responsable d’un service public.

Dans cette vidéo, l’intéressé profère des menaces explicites à l’encontre d’une catégorie de jeunes, déplore le ministre de la Jeunesse. « La jeunesse mérite d’être considérée, soutenue et accompagnée dans ses actions et non être considérée comme un adversaire ou un ennemi », soutient, Doundjingar Tassengar.

En sus de la suspension, une enquête administrative est ouverte à l’encntre du DG de la jeunesse Dingamnaïel Kaldet Lwanga, pour établir toutes les vérités et les intentions liées à ses propos et à leurs éventuelles répercussions.

Le ministre rappelle que les fonctions de direction dans l’administration, en particulier dans un département aussi sensible que celui de la jeunesse, imposent un comportement exemplaire, une éthique irréprochable et un attachement constant aux valeurs républicaines.