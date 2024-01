Tchad : le nouveau directeur général des Douanes annonce des mesures fortes

Dès sa prise de fonction le 15 Janvier 2024, le nouveau directeur général des Douanes et Droits indirects, Ousmane Brahim Djouma a présenté les grandes lignes de sa mission.

Dans son allocution il a indiqué qu’il entend redonner une image d’une administration professionnelle avec un capital humain de qualité et compétent débarrassée de toutes tracasseries et pratiques qui gangrènent cette régie financière. Pour Ousmane Brahim Djouma la douane : « une institution à la fois noble et complexe ».

« Il se dit conscient des défis tout en rassurant qu’il les assumera avec détermination et dévouement afin de redorer intégralement le blazon de cette administration. »

Le nouveau patron des Douanes veut également garantir la juste perception des droits et taxes sur les marchandises tout en facilitant les échanges commerciaux selon les exigences du commerce international.

« Notre présence ici n’est pas pour faire de la chasse aux sorcières, mais pour travailler; travailler avec ceux qui veulent travailler. Nous sommes amis des travailleurs et non des paresseux, arnaqueurs ou observateurs.» rassure l’ancien gouverneur de la province du Moyen-Chari.

Par ailleurs, il met en garde les adeptes du trafic d’influence : « nous avons appris ici aussi, est qu’il y ait des gens parmi vous qui se font intouchables. Mes chers frères et sœurs oubliez cela, car ils seront touchés s’ils ne font pas leur travail. »

Pour rappel, Ousmane Brahim Djouma a été nommé directeur général des Douanes et Droits indirects par décret N°0015 du 12 Janvier 2024.