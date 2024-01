Tchad : le Premier ministre Succès Masra rencontre pour la première fois ses collaborateurs

Ce lundi 15 janvier 2024, le Premier ministre, Succès Masra, a pris contact avec tout le personnel de la primature, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères.

Une occasion pour le Premier ministre, Dr Succès Masra, de s’enquérir des conditions collectives de travail au sein de cette grande institution, mais aussi de recenser les difficultés et défis à différentes échelles, qui freinent sa bonne marche.

Cette rencontre qui se veut un cadre d’écoute, d’échange direct sans filtre, et surtout de recueil des contributions collectives pour l’amélioration des conditions de travail est une grande première à la Primature du Tchad.

Adepte de la co-construction à travers la conjugaison des intelligences, le Chef du Gouvernement, Dr. Succès MASRA a encouragé ses collaborateurs à se départir de tout complexe et dérouler ce qui est de leurs contributions pour l’amélioration du plan commun de guerre. « Nous sommes une armée qui va en guerre contre les maux qui freinent le bien-être social, en l’occurrence, la pauvreté, le népotisme, les défis de l’éducation, des énergies, le manque d’accès juste et équitable aux opportunités, etc. La communion des intelligences pour la co-construction de notre plan de guerre est donc d’une importance capitale », a-t-il insisté.

Pour le Chef du Gouvernement, la loyauté tripartite (Loyauté au Pays, aux Autorités, et au Peuple) est le fil conducteur qui devra guider chacune de nos actions. Car, « nous sommes appelés à servir loyalement la République, dans le respect et la loyauté aux autorités, pour le plus grand bonheur du peuple pour qui notre loyauté est infaillible ».

Pour finir, le Premier ministre, Dr. Succès MASRA a réitéré sa bonne foi dans le principe de compétences, de mérite, de la diversité et de mixité du personnel de la Primature. « Je ne suis pas Premier Ministre d’un Parti ou d’une corporation, je suis Premier Ministre de la République pour servir les Tchadiens et Tchadiennes avec toutes les compétences », a-t-il insisté.

Il assure par ailleurs avoir pris bonne note des doléances du personnel et promet de se battre dans la mesure du possible, pour leur donner des réponses satisfaisantes.

Source : Primature