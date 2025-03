Tchad : le président de l’Assemblée nationale visite le salon de la femme

Le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi a visité ce 04 mars 2025 le salon dédié à la femme dans le cadre de la commémoration de la SENAFET édition 2025.

Accompagné par les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, des présidents des groupes parlementaires il est accueilli par la ministre d’Etat, ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh. Le patron de l’Hémicycle a fait le tour des stands de la présidence de la République, de l’Armée, de la primature, de l’ONG voix de la femme, de l’ONAPE, femme et NTIC, femme et monde rural, femme éducation et recherche scientifique. Les stands femme, ressources naturelles, aviation civile, sécurité routière, femme et bien-être familial, femme, commerce et entrepreneuriat, art et culture, femme profession libérale, femme économie et finance, raffinerie, cour des comptes, femmes ingénieures et SOGEA SATOM ont été également visités.

Avant de quitter les lieux il a rendu hommage aux femmes pour les efforts consentis pour l’organisation de ce salon.