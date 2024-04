Tchad : le régulateur des médias et l’Agence de gestion des élections collaborent pour la présidentielle

En vue de l’élection présidentielle en perspective, une rencontre s’est tenue ce 2 avril entre le président de la Haute Autorité des Média et de l’Audiovisuel et le président de l’Agence Nationale de Gestion des Élections.

Le déroulement de l’élection présidentielle du 6 mai 2024 va également se jouer dans les médias publics et privés. Pour permettre à chaque candidat de bénéficier des mêmes privilèges, le régulateur des médias a fixé des orientations à observer sur divers supports, Presse imprimée, Radio, Télévision et Presse en ligne.

C’est dans cette logique que ce jour, le président de la Haute Autorité des Média et de l’Audiovisuel (HAMA), Abderamane Barka Abdoulaye Doningar a remis au président de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), Ahmat Bartchiret, le document qui contient les décisions de son institution pour une présidentielle équitable et réussie.

Il s’agit entre autres des décisions 12, 13 et 14 relatives au respect des principes d’équité et/ou d’égalité, de pluralisme et d’équilibre de l’information par les médias publics et privés ; la réglementation du temps d’antenne, du temps de parole et de l’espace rédactionnel dans les médias publics et privés.

Le président de l’ANGE appelle à œuvrer l’équité, la rigueur et la surveillance des contenus pendant la période électorale. Ahmat Bartchiret à la lutte contre la manipulation et la désinformation.