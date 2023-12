Tchad : les deux professeurs agrégés du CAMES reçus par Tom Erdimi

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi, a accordé une audience le 30 novembre aux professeurs Maoundonodji Gilbert de l’Université de N’Djamena et Kouladoum Jean-Claude de l’Université de Moundou.

Les deux enseignants chercheurs, respectivement en Sciences politiques et Sciences économiques ont été promus à l’issue du 21ème concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, Economiques et de gestion. Les épreuves se sont déroulées du 10 au 17 novembre 2023 à Yaoundé. Estimant qu’ils ont valablement représenté le Tchad à ce concours, le patron de l’enseignement supérieur, Tom Erdimi a tenu à les rencontrer personnellement.

Le ministre d’État les a : « vivement félicités de cette distinction et a souhaité plein succès à chacun d’eux et les a aussi exhortés à persévérer jusqu’à la titularisation dans le rang magistral. » Tom Erdimi invite les autres Enseignants-chercheurs à emboîter leurs pas afin de faire du Tchad un pays respectable au niveau de l’enseignement à travers les recherches, publications et distinctions académiques.

Les récipiendaires ont promis de continuer à exercer sans relâche les tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’Enseignement Supérieur tchadien.

« Le ministre d’État et les Responsables de l’administration centrale ont saisi l’occasion et ont invité les institutions d’enseignement supérieur de planifier dans leur budget respectif les études et recherches des enseignants-chercheurs de leur institution. »

Il est important de rappeler que le chercheur, Kouladoum Jean-Claude est le premier professeur agrégé en Sciences économiques au Tchad.