Tchad : les suggestions des acteurs clés pour la sauvegarde du patrimoine routier

A l’issue des travaux de l’atelier de réflexion sur la problématique de la protection du patrimoine routier et la vulgarisation des agréments communautaires en CEMAC, quelques recommandations retiennent l’attention.

Du 8 au 9 avril 2025, des réflexions ont été menées à N’Djaména sur les enjeux liés à la protection du patrimoine routier national et à l’application des textes communautaires régissant le transport inter-États des marchandises. Les parties prenantes à cette session de travail étaient entre autres, des syndicats de transporteurs et des routiers, des forces de sécurité et d’autres partenaires techniques.

Les travaux ont abouti à la validation technique du projet d’arrêté portant organisation et fonctionnement des stations de pesage et de la brigade mobile. A l’endroit du gouvernement, quelques recommandations sont faites. Les participants demandent à l’Etat,

Impliquer en amont les principaux acteurs dans les grandes décisions relatives au secteur du transport ;

Confier au ministère des Transports le suivi des stations de pesage gérées par CGCOC sur l’axe sud ;

Doter les stations de pesage et la brigade mobile d’équipements modernes et adaptés ;

Affecter les agents en fonction de leurs compétences et de leur qualification technique ;

Sanctionner systématiquement les cas de surcharge et bannir toute forme d’impunité ;

Plaider pour la réduction du coût d’obtention des agréments communautaires CEMAC ;

Réviser certaines dispositions de la Loi 027 portant Code la route du Tchad jugées contraires au code communautaire CEMAC à l’endroit des Transporteurs ;

Respecter scrupuleusement la réglementation

Utiliser des véhicules moins polluants ;

Promouvoir l’usage de kits absorbants pour éviter l’épandage des huiles et carburants sur la chaussée.

Présidant les travaux, le secrétaire général du ministère des Transports, Dihoulne Laurent a rassuré les participants que les recommandations issues de cet atelier seront soumises à la hiérarchie pour une mise en œuvre progressive, dans une dynamique d’amélioration du système de protection du réseau routier national et de régulation plus efficace du transport terrestre au Tchad.