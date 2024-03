Tchad : les travailleurs entament une grève sèche et illimitée

Dès ce mardi 12 mars 2024, une grève sèche et illimitée est observée par l’ensemble des travailleurs. Le mot d’ordre a été donné par le Syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad.

Le Syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad, Younous Mahadjir a produit un communiqué le 11 mars 2024 pour annoncer que, les Centrales Syndicales et les Syndicats Professionnels signataires du Pacte Social, réunis en Assemblée Générale Evaluative, décident d’aller en grève sèche et illimitée sur l’ensemble du territoire national pour la non application du pacte social triennal par le Gouvernement et la hausse des prix du carburant.

A cet effet, le SYNTASST appelle tous ses militantes et militants à observer ce mot d’ordre de grève avec un service minimum strict pour les certains services sanitaires. Notamment, la dialyse, réanimation, banque de sang, maternités de l’hôpital de l’amitié Tchad Chine et l’hôpital mère enfant.

Les UNA, les dispensations des ARV et les produits de soin des Tuberculeux sont aussi autorisés ainsi que les cas des pathologies notamment : AVC, Infarctus du myocarde, traumatisme crânien, hémorragie digestive, cardiopathie, paludisme grave, pancréatite aigue, coma diabétique et plaies péritonéales dans les principaux hôpitaux qui sont: churn, chume, Chur et Hatc. « Cette liste des urgences/pathologies est arrêtée en commun accord avec le président du SYMET », précise le communiqué.