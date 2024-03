Tchad : l’insertion socioprofessionnelle des jeunes au centre des échanges

La ville de N’Djaména a abrité le 26 mars 2024, une réunion d’échange et de concertation sur la problématique de l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Les parties prenantes à cette assise étaient composées entre autres, des responsables de l’ONAPE, employeurs, autorités étatiques, syndicats, ONG entre autres. L’objet de cette rencontre est d’identifier les approches, regrouper les propositions pratiques, prospecter les opportunités possibles et valoriser les acquis réalisés par l’ONAPE, pour répondre aux besoins réels des demandeurs d’emplois.

Les participants ont examiné les défis liés à l’emploi des jeunes et les moyens de les surmonter. Sur la dimension tripartite dans les politiques de l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes, il a été reconnu que celle-ci implique la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et les autorités pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Sur la revue des actions générales de lutte contre le chômage de masse, les intervenants ont évalué les mesures existantes visant à réduire le chômage à grande échelle.

A l’issue des travaux, les acteurs ont été favorables à l’élaboration des stratégies participatives pour la réussite des politiques publiques en matière d’emploi.