Tchad : l’Union européenne accorde 176 milliards de FCFA pour faire face à la crise humanitaire des réfugiés

L’Union Européenne entend jouer un rôle plus accru dans la réponse à la crise humanitaire des réfugiés à l’Est du Tchad.

Le 10 avril 2025, le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno, et le Commissaire Européenne à l’Égalité, à la Préparation et à la Gestion des Crises, Hadja Lahbib ont discuté de la situation des réfugiés basés à l’Est du pays et le soutien des organisations internationales au Tchad pour faire face à la crise humanitaire. D’après la présidence, la diplomatie européenne a réarfirmé l’engagement de son institution à soutenir le Tchad pour faire face à cette crise humanitaire. Hadja Lahbib annonce une de 269 millions d’euros, soit un peu plus de 176 milliards de FCFA dédiée à l’impact de la crise du Soudan dans toute la région. La même source fait état d’une autre enveloppe de 74 millions d’euros au Tchad.

Il est à rappeler que depuis deux ans, plus d’un million de personnes ayant fui la guerre au Soudan ont trouvé refuge à l’Est du Tchad. Ils viennent ainsi s’ajouter aux 400.000 réfugiés déjà installés sur le territoire depuis le déclenchement de la crise du Darfour, il y a vingt ans.

Cet apport devrait permettre au pays de d’atténuer le problème dû à la baisse des ressources causée par le départ d’un des principaux bailleurs de fonds.