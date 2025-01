Tchad : Mahamat Idriss Déby réaffirme son engagement envers le peuple

Le président de la République dans son adresse à la Nation mardi 31 décembre 2024, a salué la résilience des Tchadiens face aux difficultés quotidiennes.

Dans son discours de fin d’année, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a dit être conscient des défis majeurs auxquels font face le peuple tchadien.

« Malgré nos efforts quotidiens, la persistance de la cherté de la vie, la difficulté de l’accès à l’eau et à l’énergie, l’insuffisance de services sociaux de base, le taux élevé du chômage, la pression de l’afflux des réfugiés ou encore les conséquences des inondations demeurent des défis majeurs que nous devons relever. »

Il déclaré qu’il sait ce que les Tchadiens attendent de lui.

« Je le sais, pertinemment, vous attendez de moi, un allégement du coût de la vie, une fourniture en énergie suffisante, un accès optimal à l’eau potable, un système de santé solide, une reforme de notre système éducatif, un habitat décent, une garantie de la sécurité et du travail pour tous les chômeurs, un développement substantiel de nos secteurs vitaux, notamment l’agriculture, l’élevage, les mines, le numérique, l’énergie et la transformation industrielle. A cela s’ajoute la question du développement de la route qui conditionne toute œuvre de développement. »

Mahamat Idriss Déby a annoncé des investissements ambitieux notamment dans les infrastructures routières. « C’est pourquoi, l’investissement en infrastructures routières, occupe une place de choix dans nos actions en perspective. »

Le chef de l’Etat a affirmé qu’il injectera des moyens considérables pour « doubler notre réseau de routes urbaines et rurales et construire des ponts pour rapprocher nos villes, connecter nos provinces et écouler nos productions. »