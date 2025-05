Tchad : Mahamat Idriss Deby tourne la page du Cadre National de Concertation des Partis Politiques

Le président tchadien a fait une communication le 5 avril 2025, aux présidents et secrétaires généraux des partis politiques 290 présidents et secrétaires généraux des partis politiques, sur les 336 reconnus officiellement.

La communication du numéro 1 au Tchad, était relative à la mise en place d’un nouveau cadre de dialogue politique, après la dissolution du Cadre National de Concertation des Partis Politiques (CNCP) le 15 avril 2025. Mahamat Idriss Deby a félicité la classe politique pour sa responsabilité, sa maturité politique et son patriotisme qui ont permis la réussite du processus de transition et le retour du Tchad à l’ordre constitutionnel avec l’organisation de six élections. « Cette réussite est d’abord la vôtre, celle de la classe politique tchadienne toute entière. C’est pourquoi je tiens à vous exprimer, une fois de plus, au nom de la Nation Tchadienne, ma profonde gratitude. Vous avez su faire primer l’intérêt supérieur du pays en transcendant les positions partisanes ou personnelles», déclare-t-il.

Le chef d’Etat estime qu’il faut se concentrer sur les nouveaux défis. « Aujourd’hui, la page de la Transition est tournée. Et avec elle, le CNCP, conçu pour accompagner cette phase transitoire de notre histoire, arrive naturellement à la fin de sa mission».

Il a ensuite engagé l’ensemble des partis politiques à « une large consultation nationale pour réfléchir à la mise en place d’un nouvel organe permanent de dialogue politique, approprié aux exigences de la refondation, aux réalités de la nouvelle ère et à la vitalité de notre démocratie».