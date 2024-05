Tchad : Pahimi Padacké Albert présenté comme le candidat qui prône la non-violence

Le RNDT – Le Réveil présente son leader, Pahimi Padacké Albert, en course pour la présidentielle du 10 mai comme, seul candidat qui prône la non-violence pour pacifier le Tchad.

Né le 15 novembre 1966 à Gouin dans la sous-préfecture de Torrock, dans la région du Mayo-Kebbi Ouest, Pahimi Padacké Albert se présente pour la quatrième fois à la présidentielle au Tchad. Le scrutin est prévu le 06 mai prochain et tous les 10 candidats en lice, dont le président de transition, Mahamat Idriss Deby et le premier ministre, Succès Masra sont en campagne. L’ancien premier ministre se présente comme celui qui va ‘’restaurer la démocratie’’.

Pour son parti politique, Le RNDT – Le Réveil, Pahimi Padacké Albert est le seul candidat qui prône la non-violence pour pacifier le Tchad. « Les autres sont tous violents. Leur parcours politique et leur carrière sont jalonnés de violence. », déclare la formation politique sur sa page Facebook.

« Le Tchad a besoin d’un homme de paix, un homme lui-même pacifique et non violent pour présider à sa destinée. Cet homme, c’est seul PPA, le candidat du RNDT – Le Réveil, le candidat numéro 3. Le 6, votons massivement PPA, la solution pour le Tchad notre pays. Nous retrouverons la paix et la stabilité que le Tchad a perdue il y a si longtemps. », poursuit le parti du coq blanc.