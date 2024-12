Tchad : près de 8 millions d’électeurs convoqués aux urnes

Après trois années de transition les Tchadiens sont passés aux urnes dimanche 29 décembre, dans le cadre des élections législatives, provinciales et locales.

Au moins 8 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales ont été convoqués aux urnes pour élire les 188 députés de la nouvelle Assemblée nationale. Des représentants aux niveaux provincial et municipal ont également été élus dimanche 29 décembre 2024.

L’opposition, sceptique quant à la transparence du processus, a décidé de boycotter les élections. Elle dénonce ainsi des pratiques frauduleuses. Celle-ci dénonce disparition des bulletins de vote, contrôle suspect du processus électoral par l’Agence nationale de gestion des élections (Ange), et « résultats fabriqués à l’avance ». Autant d’accusations qui alimentent les tensions.

Plus de dix partis d’opposition ont boycotté le scrutin, dont le principal parti, Transformateurs, dont le candidat, Succes Masra, est arrivé deuxième à l’élection présidentielle. Le parti a critiqué les élections législatives, ainsi que le scrutin présidentiel auquel de nombreux observateurs ont été interdits, les qualifiant de « mascarade » et de stratagème pour que Déby reste au pouvoir et perpétue une « dynastie ».

Notons que samedi 28 décembre, pour des raisons logistiques, les militaires et nomades ont voté de manière anticipée. Les résultats sont attendus dans environ deux semaines.