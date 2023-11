Tchad-RCA : un envoyé spécial de Touadéra chez Deby

Le président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience ce mercredi 29 novembre 2023, un envoyé spécial du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra.

Le ministre d’Etat en charge de la Démobilisation, du Désarmement, de la Réinsertion et du Rapatriement (DDRR), de la RCA a été reçu par le président tchadien. En sa qualité d’envoyer spécial de Faustin Archange Touadéra, Jean Wilibro Sakot est porteur d’un message, adressé au président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno.

« L’audience a permis à la délégation centrafricaine d’échanger avec le Président de la République sur l’état de coopération bilatérale et les moyens de la renforcer. Les échanges se sont focalisés notamment sur les questions de sécurité et de protection des personnes et des biens le long de la frontière entre les deux États. », Rapporte la présidence du Tchad.

« Même si le contenu du message du président Faustin Archange Touadéra n’a pas été dévoilé, le titre du porteur de ce message laisse croire qu’il s’agit d’une sollicitation des bons offices du Tchad et de son Président pour aider la RCA à trouver les voies de sortie de crise et de réconciliation entre ses fils. »

Le Tchad et la République Centrafricaine de par leur proximité territoriale et les nombreux liens qui les unissent se consultent régulièrement au sommet sur des sujets d’intérêt commun. L’arrivée de cette délégation entre parfaitement dans le cadre de ces consultations.