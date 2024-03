Tchad : relance du processus électoral à a Fédération de football

La Fédération tchadienne de football association (FTFA), convoque les ligues provinciales de football, les clubs champions de la ligue nationale, et les organisations professionnels membres à une assemblée générale extraordinaire.

La Fédération de football entame la relance du processus électoral, quelques jours après l’autorisation de la FIFA. Le secrétaire général, Mbaikara Nangya a lancé un appel à convocation aux ligues provinciales de football, clubs champions de la ligue nationale, et organisations professionnels membres à cet effet. Les deux points à l’ordre du jour sont : la Confirmation de la reprise du processus électoral ab initio ; et l’élection des membres des organes électoraux et de la Commission d’éthique et de discipline.

Ces derniers doivent se réunir pour à l’occasion d’une assemblée extraordinaire pour, examiner deux points.

La fédération demande aux concernés de confirmer par une correspondance s’ils acceptent la tenue de cette AGE avec les deux points à l’ordre du jour.

Pour rappel, le 24 février dernier, dans une correspondance adressée à la Fédération tchadienne de football association (FTFA), le FIFA a demandé d’engager le processus électoral afin de désigner les nouveaux dirigeants dans les brefs délais.

Une injonction qui intervient après l’interruption du processus électoral et la non-tenue de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2023, et dans le souci de conduire à terme le processus de la réforme de la FTFA.