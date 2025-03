Tchad : restitution du rapport des recettes et dépenses des hôpitaux nationaux et provinciaux

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim a officié ce mercredi une séance de restitution du rapport des recettes et dépenses des hôpitaux nationaux et provinciaux pour 2024.

Le rapport sur les recettes et dépenses effectuées sur les actes présentés par l’inspecteur technique Chaltout Mahamat Yacoub a donné des détails sur les recettes recouvrées, les dépenses effectuées et les performances réalisées par chaque hôpital.

Par rapport à la comparaison faite entre 2023 et 2024, il y a une amélioration dans la majeure partie des hôpitaux qui ont la capacité de planifier et gérer les recettes selon les normes requises mais ceux qui éprouvent des difficultés, nécessitent un renforcement de capacités a proposé le rapport.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le ministre de la santé publique et de la prévention a salué le travail accompli par l’équipe de l’inspection générale et invité les techniciens à innover des méthodes adaptées au contexte pour la collecte des recettes, les sécuriser davantage, planifier et coordonner les dépenses pour mieux conduire les activités.

Dr Abdelmadjid Abderahim a demandé aux cadres à maintenir le cap pour aider les formations sanitaires à améliorer les techniques de recouvrement des recettes, de prioriser les dépenses et pour assurer une gestion rationnelle des ressources.