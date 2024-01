Tchad-réveillon de nouvel an : la police enregistre un décès et 85 cas d’accidents

C’est le bilan général enregistré par la police au Tchad, à la veille de la fête du nouvel an.

La police vient de publier son bilan général avec un seul décès enregistré et 85 cas d’accidents. En effet, au cours du point de presse tenu le 1er janvier 2024 par le porte-parole de la police nationale au Tchad, le cas de décès a été enregistré à Mao dans la province du Kanem.

En ce qui concerne les 85 cas d’accidents de la voie publique, la ville de N’Djamena enregistre 66 cas légers, 14 graves, 4 cas des dégâts avec matériels, 1 cas de chute libre et 2 cas de délits avec fuite. En outre, 10 cas d’accidents de voie publique légers ont été enregistrés dans les différentes provinces. L’on dénombre aussi 1 cas de coup et blessure volontaire mortel à Mao chef-lieu de la province du Kanem et 1 blessé grave à Koumra dans la province du Mandoul.

Notons que, ce bilan est baisse contrairement à l’année dernière. C’est pourquoi le porte-parole de la police nationale, le contrôleur général de police, Paul Manga n’a pas manqué de remercier la population pour la prise de conscience et pour avoir respecté les conseils et consignes de la police nationale de service de la santé.