Tchad : Succès Masra renouvelle sa confiance au ministre de l’Education

Un soutien qui intervient alors que plusieurs internautes demandent la démission du ministre de l’Education, au centre d’une affaire de mœurs.

Depuis quelques jours, des photos du ministre de l’Education jugées compromettantes, sont devenues virales. Quelques images montrent le membre du gouvernement Ndolembai Sade Njesada, par ailleurs vice-président du parti politique Les Transformateurs, en compagnie d’une dame, également cadre dans une institution publique.

Depuis la circulation de ces images et quelques captures de conversation sur Whatsapp, certains internautes dont des cadres appellent à la démission du ministre qui selon eux devrait refléter des « valeurs dignes et respectueuses de nos sociétés. »

Alors que les revendications alimentent les débats, le Premier ministre renouvelle sa confiance et celle du président de transition. « En tant que chef du gouvernement, je renouvelle ma totale confiance et celle du président de la République au ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique à qui nous demandons de continuer à travailler ardemment à la cause de l’éducation nationale élevée au rang de cause sacrée de la République. Notre société doit rester concentrée sur la vie publique qui engage notre avenir commun. Retroussons les manches pour nos enfants », écrit Succès Masra.