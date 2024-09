Tchad : Tom Erdimi annonce la réforme des ENS et la création d’une université à Bongor

Le ministre d’État, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi se trouve à Bongor depuis samedi. Il a été accueilli par le gouverneur de la Province du Mayo Kebbi-Est Abdelkerim Seid Bauch.

Le ministre d’État a présidé une réunion cosmopolite avec les entités de l’ENS de Bongor. A cette occasion, il a félicité les dirigeants, les enseignants et le personnel de l’ENS pour la stabilité académique et la bonne collaboration interne.

Le patron de l’Enseignement Supérieur Tom Erdimi a déclaré que toutes les ENS seront réformées et ne recruteront qu’à partir de la licence au lieu du baccalauréat. A cet effet, le Ministre d’État a annoncé la mise en place d’une commission de réflexion sur cette réforme.

Appréciant le statut historique de Bongor en matière de l’Ecole et de l’éducation, le Ministre d’État a également annoncé qu’il y aura bientôt une Université à Bongor et le Chef de l’État Mahamat Idriss Deby Itno la voulait dans un avenir très proche. Cette future université faut-il le rappeler permettra d’absorber un bon nombre des milliers des bacheliers Tchadiens et étrangers vu la position de Bongor.

Le ministre d’État a mis terme à son séjour de Bongor en visitant les locaux de l’ENS en pirogue.