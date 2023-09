Tchad : trois braconniers interpellés à N’Djaména 

Ils ont été présentés à la presse le 20 septembre 2023, à la direction générale de la garde forestière et faunique de N’Djaména, par le secrétaire général du ministère de l’Environnement.

C’est après plusieurs mois de recherches et d’enquêtes sur le terrain que les éléments de la garde forestière et faunique ont pu mettre la main sur ces trois présumés braconniers, révèle le cadre du ministère de l’environnement, Yamita Hassane Tété. Il fait savoir que les agents forestiers ont saisi : « six défenses d’éléphants, une centaine de sacs de charbon.»

« C’est un travail remarquable des agents de la garde forestière et faunique qui nous a permis d’arriver à ces résultats. La mission première de notre département est de protéger l’environnement d’une manière général, mais également la faune. Le braconnage est devenu une pratique quotidienne pour certains individus aujourd’hui. Nous allons toujours être au-devant de la scène dans cette lutte contre ce phénomène et parvenir à démanteler ce réseau », souligne le SG.

Il a fait le vœu de mettre : «ces présumés braconniers après cette cérémonie à la disposition de la justice afin qu’ils répondent de leurs actes. Il faut que cette pratique s’arrête maintenant », clame-t-il.