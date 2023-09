Tchad : vulgarisation des instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés

Le gouvernement tchadien de concert avec HCR a organisé le 06 septembre 2023 un atelier de vulgarisation de deux principaux instruments juridiques internationaux de protection des réfugiés, des demandeurs d’asile et des déplacés internes.

D’entrée de jeu le ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, a remis « la loi d’asile et son décret d’application ». Dans sa déclaration, Limane Mahamat, appelle que depuis une décennie le Tchad constitue une terre d’asile pour les réfugiés qu’il accueille, soit à ce jour près de 1.062.000 personnes en déplacement. Cela fait du Tchad non seulement le premier pays d’asile en Afrique mais aussi et surtout, le classant parmi les dix plus grands pays d’accueil des réfugiés du monde.

Il a ensuite ajouté que depuis le 15 avril 2023, le Tchad continue à enregistrer un nouvel afflux massif de réfugiés et retournés en provenance du Soudan voisin composé majoritairement de femmes et enfants estimés à plus de 400.000 personnes.

Le ministre lance un appel à la mobilisation internationale en vue de soutenir les efforts du Gouvernement à faire face convenablement à la situation des réfugiés et déplacés internes.