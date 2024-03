Tchad : Yacine Abdramane Sakine annonce publiquement sa candidature à la présidentielle

A l’occasion d’un point, ce jeudi 7 mars 2024, le président du parti le Reformiste, Yacine Abdramane Sakine, annonce sa candidature à la présidentielle du 6 mai 2024.

« J’ai décidé en toute conscience, par amour et par fidélité envers notre pays, sous l’appel incessant des militants et sympathisants du Parti réformiste (PR) et de tous les Tchadiens épris de changement par la réforme de me porter candidat à l’élection présidentiel du 6 mai 2024. », a déclaré Yacine Abdramane Sakine, devant la presse.

Il explique que sa candidature est motivée la situation dramatique dans lequel se trouve Tchad: « notre pays est gravement malade de la mauvaise gestion économique et financière, de la cupidité et de la mal gouvernance», clame le président du président du Parti réformiste. Il a laissé entendre qu’il souhaite faire du Tchad, un pays où il fait bon vivre, à l’abri de la tyrannie, de l’impunité, qui permet la participation de tous.

Yacine Abdramane Sakine se dit, convaincu d’organiser politiquement le peuple tchadien, pour les réformes profondes, en vue d’améliorer les conditions de vie de la population et doter le pays des institutions républicaines, démocratiques, stables et justes répondant aux valeurs universelles de bonne gouvernance.