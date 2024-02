Tour préliminaire CAN-Maroc 2025 : le Tchad affronte l’île Maurice

Dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc, les Saos du Tchad affrontent les Dodos de l’île Maurice au mois de mars prochain.

Le tirage au sort de la prochaine CAN-Maroc 2025 s’est tenu ce mardi 20 février 2024 au Caire en Egypte. L’opération concerne spécifiquement les 8 équipes les moins classées au classement FIFA. Entre autres, Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, l’île Maurice, Soudan du Sud, Libéria et l’Eswatini.

Placé dans le pot 1, le Tchad affrontera Maurice au match, aller (match 5 et 6). Le match retour se jouera chez l’adversaire.

Les autres matchs ; 1 et 2 opposeront la Somalie vs Eswatini, matchs 3 et 4 Sao Tomé vs Sud Soudan ; matchs 5 et 6 Tchad vs l’île Maurice et enfin Djibouti vs Libéria.

Il est important que ces matchs de barrage confrontent les pays les moins classés du classement FIFA. Les 4 vainqueurs du tour préliminaire vont rejoindre les 44 équipes restantes et exemptées du tour préliminaire pour la phase de groupes. Car 52 équipes participent à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.