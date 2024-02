Towadan Fidèle Désiré Toko nommé directeur général de Coris Bank international Tchad

Le président du groupe Coris Bank, Idrissa Nassa, a annoncé le 10 février 2024, la nomination du béninois, Towadan Fidèle Désiré Toko au poste de directeur général de la filiale tchadienne du groupe bancaire.

Les missions du directeur général de Coris Bank international Tchad, Towadan Fidèle Désiré Toko consisteront à consolider les acquis et de les faire croître. Et pour cela, le groupe compte sur ses standards. Dans sa communication relative à la finalisation du processus de rachat de SG Tchad le groupe bancaire burkinabé avait annoncé que, « le déploiement des standards du groupe renforcera l’inclusion financière à travers la diversité de ses offres à la clientèle avec une plus large gamme de produits et services financiers et de solutions adaptées à leurs besoins.»

De directeur général adjoint (DGA) de Coris Bank Togo à de directeur Coris Bank Tchad, le béninois, Towadan Fidèle Désiré Toko, cumule 22 années d’expérience dans le secteur bancaire dont huit passées au sein de ce groupe. « Il a rejoint le groupe en 2016 et a participé activement à l’installation de notre filiale au Benin avant de rejoindre Coris Bank International au Togo en 2018 au poste de Directeur des Finances et la Comptabilité (DFC), puis Directeur général adjoint », note P Idrissa Nassa, président du groupe Coris Bank.

Le tchadien Goukouni Mahamat Louani, a été désigné Directeur général adjoint en charge de l’exploitation et l’ivoirienne Ariane Cica Sessou, DGA en charge des fonctions supports.

Il est à préciser que les nouveaux promus ne peuvent entrer en fonction, qu’après l’approbation de la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC).