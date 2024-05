Une délégation tchadienne participe à la 57e session de la Commission Population et Développement

La mission est pilotée par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Mahamat Assouyouti Abakar.

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Mahamat Assouyouti Abakar, conduit une délégation à la 57e session de la Commission Population et Développement qui se tient du 29 avril au 03 mai 2024 à New York au siège des Nations unies.

Cette rencontre coïncide avec le 30e anniversaire de la Conférence Internationale sur la Population et Développement tenue en 1994 en Egypte.

L’objectif de cette session est d’évaluer et mettre en œuvre le programme d’action de la Conférence Internationale sur la population et le Développement et de sa contribution au suivi et à l’examen de l’Agenda 2030 pour le développement durable au cours de la décennie d’actions et de résultats en faveur du développement durable.