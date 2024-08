Une délégation tchadienne prend part au Conseil des ministres de l’EAA

En prélude à la 6ème session du Conseil des ministres de l’agence panafricaine EAA (Eau et Assainissement pour l’Afrique), une réunion des experts s’est tenue du 31 juillet au 1er août 2024 en Côte d’Ivoire.

Le Tchad a été représenté à ce grand rendez-vous par M. Adoum Ramadane KABOUL et M. Mahamat Souleymane Béchir, respectivement Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Eau et de l’Énergie et Représentant résident de EAA.

Deux jours durant, les experts se sont penchés sur les principales questions liées au dysfonctionnement du système de gestion de cette agence et des propositions des pistes de solutions, des recommandations et décisions à soumettre au Conseil des Ministres des pays membres.

De manière spécifique, les experts ont statué sur les statuts et le règlement intérieur régissant les Conseils des Ministres et les réunions des experts, le rapport d’activités pour la période 2018 – 2024 et le bilan d’exercice du secrétariat exécutif durant son mandat.