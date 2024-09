Bénin : le Commandant de la garde républicaine arrêté pour tentative de coup d’Etat

Dans une déclaration de presse, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Parquet spécial de Cotonou révèle une tentative de coup d’Etat impliquant, Oswald Homeky Commandant de la Garde Républicaine.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, l’ancien ministre des Sports, Oswald Homeky, a été arrêté par les autorités alors qu’il tentait de transmettre six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde Républicaine. Cette arrestation a révélé un complot visant à renverser le gouvernement en place, prévu pour le 27 septembre 2024.

Selon les premières investigations, Homeky, en collaboration avec Olivier Boko, aurait incité le Commandant à participer à une opération de coup d’État. Des documents révèlent que, dès le 6 août 2024, un compte bancaire a été ouvert à la NSIA Banque Côte d’Ivoire, avec un solde initial de 105 millions FCFA destiné au Commandant.

Pour renforcer leur plan, Homeky et Boko auraient remis, le 24 septembre, la somme colossale d’1,5 milliard FCFA au Commandant, décomposée en plusieurs lots de billets. Cette somme, attribuée à Boko, a été transportée dans un véhicule de marque Toyota Prado appartenant à Homeky, immatriculé sous une fausse identité.

Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la corruption et l’intégrité au sein des hautes sphères de l’État. « Les investigations se poursuivent pour établir la pleine vérité sur cette tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Les citoyens attendent des réponses claires et des mesures fermes pour garantir la sécurité et la stabilité du pays », peut-on lire dans la déclaration.